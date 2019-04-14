Финал чемпионата России по волейболу в Иркутске: болеем за «Ангару»!

СЕГОДНЯ 13:31 2019-04-14T13:37:08+03:00

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Во вторник, 16 апреля, в Иркутске начнется финальный тур чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «Б». В заключительных играх бороться за призовые места будет шесть команд: «Омь-СибГУОР» из Омска, «Брянск» из Брянска, «Италмас-ИжГТУ» из Ижевска, «Искра-АМОНД-2» из Самары, «Северянка-2» из Череповца и иркутский клуб «Ангара».

- Чемпионат продлится с 16 по 21 апреля, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Каждый день, кроме 19 числа – у волейболисток выходной, будет проводиться по три игры.

Женскому клубу из Иркутска сейчас нужна вся поддержка болельщиков. По итогам первого финального тура, который проходил в марте в Череповце, «Ангара» заняла вторую строчку в турнирной таблице. Наши спортсменки уступили лишь одной команде - «Северянка-2». Последняя, кстати, на данный момент и является лидером чемпионата. Иркутянки отстают от них на 4 очка.

Вход на игры для зрителей свободный.

КОНКРЕТНО

Расписание игр чемпионата:

16 апреля

15.00 – «Искра-АМОНД-2», Самара – «Брянск», Брянск

17.00 – «Северянка-2», Череповец – «Омь-СибГУОР», Омск

19.00 – «Ангара», Иркутск – «Италмас-ИжГТУ», Ижевск

17 апреля

15.00 – «Искра-АМОНД-2», Самара – «Северянка-2», Череповец

17.00 – «Брянск», Брянск – «Италмас-ИжГТУ», Ижевск

19.00 – «Омь-СибГУОР», Омск – «Ангара», Иркутск

18 апреля

15.00 – «Северянка-2», Череповец – «Брянск», Брянск

17.00 – «Италмас-ИжГТУ», Ижевск – «Омь-СибГУОР», Омск

19.00 – «Ангара», Иркутск – «Искра-АМОНД-2», Самара

20 апреля

15.00 – «Брянск»,Брянск – «Омь-СибГУОР», Омск

17.00 – «Искра-АМОНД-2», Самара – «Италмас-ИжГТУ», Ижевск

19.00 – «Северянка-2», Череповец – «Ангара», Иркутск

21 апреля

15.00 – «Омь-СибГУОР», Омск – «Искра-АМОНД-2», Самара

17.00 – «Италмас-ИжГТУ», Ижевск – «Северянка-2», Череповец

19.00 – «Ангара», Иркутск – «Брянск», Брянск

ИСТОЧНИК KP.RU