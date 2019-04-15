2019-04-15T06:56:42+03:00
Происшествия

Машина скорой помощи наехала на женщину с коляской на пешеходном переходе в Иркутске

Полиция разбирается в обстоятельствах ДТП
Олег ФЕДОРОВ
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Машина скорой помощи наехала на женщину с коляской на пешеходном переходе в Иркутске. Фото: отдел пропаганды ГИБДД МУ МВД России "Иркутское".Машина скорой помощи наехала на женщину с коляской на пешеходном переходе в Иркутске. Фото: отдел пропаганды ГИБДД МУ МВД России "Иркутское".
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Дорожный инцидент произошел сегодня утром в микрорайоне Юбилейный Иркутска. Женщина с коляской, в которой находился полуторагодовалый ребенок, переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент мимо проезжал автомобиль скорой помощи. Водитель не пропустил пешехода и наехал на женщину. Пострадавшая отделалась ушибом руки, ребенок не пострадал.

- В настоящее время по данному факту дорожные полицейские проводят проверку, по окончанию которой будет принято правовое решение, сообщили в пресс-службе ГИБДД МУ МВД России «Иркутское». - Известно, что водитель двигался к месту работы.

Сотрудники госавтоинспекции напоминают, что лучше переходить дорогу, ведя коляску сбоку, а не перед собой. Так родитель сможет контролировать ситуацию на дороге, водитель вовремя заметит пешехода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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