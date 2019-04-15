Житель Байкальска поймал вооруженного грабителя

СЕГОДНЯ 08:43 2019-04-15T08:43:56+03:00

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Смелым поступком отличился житель Байкальска. Он помог задержать преступника. Все произошло 7 апреля. Вечером в квартиру 64-летнего жителя Байкальска, инвалида-колясочника, вошел неизвестный в маске. Разбойник закрыл дверь на ключ. Угрожая ножом, злоумышленник потребовал от инвалида деньги. В это время к квартире подошел зять пенсионераМаксим Пластинин. Он пришел навестить родственника, а в итоге спас тестя.

- Услышав, что кто-то стучится в дверь, злоумышленник спешно покинул квартиру через окно, - рассказали в ГУМВД России по Иркутской области.

Но на этом Максим не остановился. Он решил задержать преступника. Догнал его, задержал и вызвал полицию. Воришкой оказался 23-летний безработный, ранее судимый за разбой. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело за разбой, угон и хранение наркотиков.

Кстати, Максима за отважный поступок наградили. В торжественной обстановке начальник отделения майор полиции Сергей Вантулин вручил ему благодарственное письмо.

ИСТОЧНИК KP.RU