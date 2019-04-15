2019-04-15T16:13:16+03:00
Спорт

Чемпионат и первенство России по кикбоксингу: у спортсменов Иркутской области 17 медалей

Призеры первенства поедут на соревнования в Европу
Мария КНЯЗЕВА
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Чемпионат и первенство России по кикбоксингу: у спортсменов Иркутской области 17 медалейЧемпионат и первенство России по кикбоксингу: у спортсменов Иркутской области 17 медалейФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Иркутске завершились бои чемпионата и первенства России по кикбоксингу. Участие в турнире принимало более 600 спортсменов. Спортсмены Приангарья могут похвастаться 17 медалями.

Золотую медаль чемпионата в весе до 51 кг завоевал Сергей Макаров. Ему предстоит в составе сборной России защищать честь нашей страны на чемпионате мира в Турции. Бронза у Екатерины Гребенюк, Кристины Сидоренко, Ирина Берестовой.

- Юные кикбоксеры завоевали 13 медалей, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

На первые места пьедестала первенства России поднялись Артур Зайченко и Дмитрий Шатило. Серебряные награды у Владимира Назарова, Ильи Морозова, Никиты Козлова, Акмалжона Мойдинова, Егора Саклакова и Анастасии Бердниковой.

Бронзовые медали судьи присудили Даниле Бушу, Артему Хикматуллину, Кириллу Павлову, Алене Телятьевой и Софии Кикалашвили.

Все обладатели медалей первенства поедут в сентябре в Венгрию в составе сборной России на европейские соревнования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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