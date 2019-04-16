Двое рыбаков погибли на Иркутском водохранилище

16 Апр 13:20 2019-04-17T04:03:46+03:00

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15 апреля 38-летний мужчина и 41-летняя женщина отправились ставить сети для ловли рыбы в районе поселка Большая Речка. Они вышли в районе 9 часов вечера и не вернулись. Утром родственники забили тревогу.

К месту отправились спасатели на аэроглиссере. 16 апреля днем на акватории реки Ангары они обнаружили перевернутое судно и тело женщины.

- К трагедии привело грубейшее нарушение требований безопасности, - объяснил старший государственный инспектор по маломерным судам Западно-Байкальского инспекторского участка Сергей Зуев. Парочка выехала на акваторию на судне, тактико-технические характеристики которого не соответствовали району плавания в темное время суток. Рыбаков не остановил даже период непогоды. По территории Иркутской области в тот день усилился ветер и выпали осадки. Выезд в непогоду также является нарушением. На пассажирах к тому же отсутствовали спасательные жилеты.

Спасатели МЧС России продолжают поиски одного из пассажиров судна, затонувшего в Иркутском водохранилище реки Ангары в районе поселка Большая Речка.

Государственные инспекторы по маломерным судам призывают судоводителей неукоснительно соблюдать правила плавания. До 15 мая навигация на водохранилищах закрыта. Выход плавсредств на акваторию запрещен, сообщает пресс-служба МЧС Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU