2019-04-17T04:03:46+03:00
Происшествия

Двое рыбаков погибли на Иркутском водохранилище

Они вышли в непогоду, полностью проигнорировав технику безопасности
Аюна СТЕПАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пара рыбаков погибла в Иркутской области.Пара рыбаков погибла в Иркутской области.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
Изменить размер текста:

15 апреля 38-летний мужчина и 41-летняя женщина отправились ставить сети для ловли рыбы в районе поселка Большая Речка. Они вышли в районе 9 часов вечера и не вернулись. Утром родственники забили тревогу.

К месту отправились спасатели на аэроглиссере. 16 апреля днем на акватории реки Ангары они обнаружили перевернутое судно и тело женщины.

- К трагедии привело грубейшее нарушение требований безопасности, - объяснил старший государственный инспектор по маломерным судам Западно-Байкальского инспекторского участка Сергей Зуев. Парочка выехала на акваторию на судне, тактико-технические характеристики которого не соответствовали району плавания в темное время суток. Рыбаков не остановил даже период непогоды. По территории Иркутской области в тот день усилился ветер и выпали осадки. Выезд в непогоду также является нарушением. На пассажирах к тому же отсутствовали спасательные жилеты.

Спасатели МЧС России продолжают поиски одного из пассажиров судна, затонувшего в Иркутском водохранилище реки Ангары в районе поселка Большая Речка.

Государственные инспекторы по маломерным судам призывают судоводителей неукоснительно соблюдать правила плавания. До 15 мая навигация на водохранилищах закрыта. Выход плавсредств на акваторию запрещен, сообщает пресс-служба МЧС Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фестиваль французского кино пройдет в Иркутске
Прогноз погоды в Иркутске: 17 апреля – снег и ветер
Жителя Иркутской области заключили под стражу за скотокрадство
Чипирование собаки помогло найти ее владельца в Бурятии
Водитель, сбивший ребенка в Бурятии, притворился свидетелем аварии
Двое подростков погибли на пожаре в Иркутской области
Москва и Братск заключили договор о взаимном сотрудничестве в сфере образования
Избежала тюрьмы: ангарчанка, которая сожгла дом и внедорожник бывшего начальника, заплатит огромный штраф
В Иркутске в пятый раз пройдет пожарный кроссфит
Чердаки и подвалы жилых домов расчищают от хлама в Иркутске
Три брата убили собутыльника в Иркутской области
Двое жителей Усть-Кута, которых считали пропавшими без вести, ограбили пенсионерку в Братске
Местные жители помогли задержать грабителя в Черемхове
Подросток погиб под колесами поезда в Иркутской области
«Ангарскцемент» готов к строительному сезону-2019
«Ростелеком» в Иркутской области подготовил инфраструктуру связи к весеннему паводку
Помощник машиниста в Иркутске работал по поддельному диплому
Депутаты ЗакСобрания Иркутской области поддержали позицию прокуратуры по вопросу противодействия коррупции
Деньги за выступление Иркутского губернаторского симфонического оркестра в Вене получены
Поделитесь фирменным рецептом блюда к Пасхе и получите призы от "Комсомолки"
Водителя школьного автобуса, которого поймали пьяным за рулем под Иркутском, уволят
Иркутянка заплатила 18 штрафов за парковку, чтобы выехать в Европу
«Комсомолка» приглашает на «РасКОЛБАС»
Десять лесных пожаров потушили за сутки в Иркутской области
Четыре тысячи тонн мусора вывезли из Иркутска с начала месячника уборки
Фильмы фестиваля «Старый город в новом мире» покажут в Иркутске
Чемпионат и первенство России по кикбоксингу: у спортсменов Иркутской области 17 медалей
Телефонная мошенница похитила 30 тысяч рублей со счета иркутянки