2019-04-17T07:48:44+03:00
Происшествия

Пьяный устроил стрельбу на железнодорожной станции в Иркутской области

В результате никто не пострадал
Олег ФЕДОРОВ
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Пьяный устроил стрельбу на железнодорожной станции в Иркутской области. Фото: пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.Пьяный устроил стрельбу на железнодорожной станции в Иркутской области. Фото: пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
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Сотрудники станции Торея Тайшетского района Иркутской области сегодня обратились в полицию с тем, что стали свидетелями стрельбы. Они сказали, что по территории станции ходит пьяный мужчина с ружьем и стреляет в электрические щитки и железнодорожное полотно.

Прибывшие на место транспортные полицейские быстро скрутили возмутителя общественного порядка. Оказалось, что злоумышленник был изрядно пьян и не помнил, как оказался на железнодорожной станции.

- Задержанный 37-летний местный житель взял ружье у своих знакомых, с которыми вместе распивал спиртные напитки, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. – Ранее мужчина уже был судим.

На стрелка завели уголовное дело по статье «хулиганство». Ему может грозить штраф в размере до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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