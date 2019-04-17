Пьяный устроил стрельбу на железнодорожной станции в Иркутской области
Сотрудники станции Торея Тайшетского района Иркутской области сегодня обратились в полицию с тем, что стали свидетелями стрельбы. Они сказали, что по территории станции ходит пьяный мужчина с ружьем и стреляет в электрические щитки и железнодорожное полотно.
Прибывшие на место транспортные полицейские быстро скрутили возмутителя общественного порядка. Оказалось, что злоумышленник был изрядно пьян и не помнил, как оказался на железнодорожной станции.
- Задержанный 37-летний местный житель взял ружье у своих знакомых, с которыми вместе распивал спиртные напитки, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. – Ранее мужчина уже был судим.
На стрелка завели уголовное дело по статье «хулиганство». Ему может грозить штраф в размере до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU