Движение на нескольких иркутских улицах перекроют в ближайшее время

СЕГОДНЯ 12:28 2019-04-17T12:28:19+03:00

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Приближается май, а это значит что впереди отключение отопления и начало сезонных работ по ремонту тепловых сетей. Первые плановые работы в этом году касаются нескольких центральных улиц Иркутска. Так, например, по улице Грязнова от Пионерского переулка до улицы Карла Маркса нельзя будет проехать с 20.00 вечера 18 апреля до 7.00 19 апреля. В это самое время там будут вскрывать дорожное полотно, поднимать лотки и устранять неполадки тепловых труб.

- Также движение автотранспорта по улице Желябова на перекрестке с улицей Пролетарской будет ограничено с 23.00 18 апреля до 6.00 утра 19 апреля, сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - А участок от улицы Гусарова до улицы Каландаришвили на семь часов полностью будет перекрыт в это же самое время.

ИСТОЧНИК KP.RU