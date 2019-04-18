Выставка «Страна синего неба» откроется 18 апреля в Иркутске

СЕГОДНЯ 03:39 2019-04-18T05:29:48+03:00

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В Иркутске сегодня, 18 апреля, откроется выставка картин современного монгольского художника Ойлана Жанатхана «Страна синего неба». В экспозиции, которую представят в Галерее сибирского искусства Иркутского художественного музея около 40 живописных полотен.

- Выпускник Монгольского института изобразительных искусств Ойлан Жанатхан уже давно добился международного признания — его персональные выставки состоялись в Турции, Франции, Германии, Казахстане, Америке, Венгрии, Испании и Ирландии, - сообщает пресс-служба музея. - Художник является лауреатом Пекинской биеннале, участником Биеннале современного искусства Кванджу в Южной Корее и других международных выставок.

Выставка посвящена Дням культуры Монголии в России и 80-летию победы на реке Халхин-Гол. На открытие сегодня в 16.00 - вход свободный. Увидеть работы мастера можно будет до 19 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU