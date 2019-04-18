Гагаринская велогонка по велоспорту-шоссе пройдет в Иркутске 21 апреля

СЕГОДНЯ 06:46 2019-04-18T06:46:04+03:00

В ней примут участие более 200 спортсменов со всей страны

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Уже в это воскресенье, 21-го апреля, Иркутск станет центром притяжения для именитых велосипедистов со всей России, ведь в нашем городе состоится 58-я Гагаринская гонка по велоспорту-шоссе. В ней примут участие более 200 спортсменов из Иркутска, Читы, Улан-Удэ, Хабаровска, Новосибирска и других городов.

Открытие соревнований намечено на 11:45, старт будет дан в 12:00. Маршрут велогонки начнётся от бульвара Гагарина, затем спортсмены проедут по улицам Карла Маркса, 5-й Армии и Свердлова. После велогонщики направятся к финишу, который также будет расположен на бульваре Гагарина.

- Во время проведения соревнований движение транспорта по этим улицам будет ограничено, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – Безопасность спортсменов и зрителей будут обеспечивать сотрудники ДПС.

Церемония награждения победителей велогонки состоится в 14:30. Тем гонщикам, которые покажут лучшие результаты, будут присвоены звания кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта. После завершения Гагаринской велогонки, по тому же маршруту будет организован любительский заезд для всех желающих.

ИСТОЧНИК KP.RU