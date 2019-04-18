2019-04-18T10:25:04+03:00
Общество

Сергей Сокол принял участие во встрече Владимира Путина с выпускниками управленческого кадрового резерва

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области вошел в число выпускников программы [видео]
Яна ЛИСИНА
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Сергей Сокол на встрече с президентом Владимиром Путиным.Сергей Сокол на встрече с президентом Владимиром Путиным.
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Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол принял участие во встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча прошла в Кремле, глава государства принимал выпускников программы развития управленческого кадрового резерва.

Президент поздравил выпускников с окончанием учебы, и пожелал движения по карьерной лестнице, работая на пользу страны. Он подчеркнул, что требования к управленцам ужесточаются, и растет конкуренция.

- За последнее время мы выстроили целую систему подготовки молодых, подающих надежды, но уже опытных и талантливых управленцев, и это очень позитивно сказывается на движении кадров, на формировании различного уровня региональных, и федеральных команд, - отметил Владимир Владимирович. - Меня это очень радует. Я очень рассчитываю на то, что вы внесете свой значимый вклад в достижение результатов и решение тех задач, которые мы формулируем для себя, для страны на будущее.

Кстати, программа реализовывалась на базе Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России (РАНХиГС). В число слушателей вошли представители органов государственной власти федерального и регионального уровней, топ-менеджеры компаний, главы нескольких регионов. В том числе 24 финалиста конкурса управленцев «Лидеры России». Дипломы получили 75 человек.

- Президент выстраивает систему квалифицированного и качественного управления в регионах, в стране. Сильное впечатление производит внимание, которое уделяет кадровому резерву глава государства, - подчеркнул Сергей Сокол.

Спикер также поделился, что участие в программе позволила ему расширить набор компетенций, необходимых для решения важных вопросов, изучить лучшие практики, которые можно реализовать в нашей области. Кроме того, Сергей Сокол в Москве обсудил с первым заместителем руководителя администрации Президента РФ Сергеем Кириенко создание у нас региональной системы отбора и подготовки управленческих кадров.

Сергей Сокол принял участие во встрече Владимира Путина с выпускниками управленческого кадрового резерва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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