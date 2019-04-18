Иркутск на время останется без колеса обозрения

СЕГОДНЯ 13:18 2019-04-18T13:18:50+03:00

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Несмотря на погоду, зима все-таки давно уступила пальму первенства весне, а это значит, что совсем скоро заработают городские фонтаны и аттракционы. Ну а какой из них самый главный и большой? Конечно же это колесо обозрения. Оно открылось в прошлом году на острове Конный после долгого отсутствия. Вот только его нужно привести в опрятный вид, прежде чем он начнет принимать первых посетителей после долгой зимы.

- С 22 апреля колесо обозрения «Кругозор» закроется для проведения технического обслуживания, - сообщили в администрации аттракциона. На работы потребуется 4 дня.

В первую очередь специалисты проверят исправность механизмов колеса, скорость его хода, а также безопасность и чистоту кабинок перед началом его работы в летнем сезоне. Уже к 26 апреля колесо обещают вновь запустить.

ИСТОЧНИК KP.RU