Прогноз погоды в Иркутске: 19 апреля ожидается ветер и мокрый снег

СЕГОДНЯ 15:56 2019-04-18T15:58:44+03:00

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В Иркутске в ночь на 19 апреля будет облачно, днем с прояснениями. Синоптики обещают небольшой мокрый снег. Ветер подует северо-западный со скоростью 9-14 м/с, ожидаются порывы до 19-24 м/с. Температура ночью 0...-2, днём воздух прогреется до +3...+5 градусов.

- По области - переменная облачность, ночью небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега, днём в северных районах и местами по остальной территории небольшой и умеренный мокрый снег и снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер будет дуть с запада, северо-запада со скоростью 13-18 м/с, порывы 23-28 м/с. В северо-восточных, Катангском районах области скорость ветра прогнозируется 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с. В отдельных районах метели.

Температура в Приангарье ночью 0...-5 градусов, при прояснении -10...-15, днём в регионе +1...+6, при облачной погоде -4...-9.

На дорогах Иркутской области - гололедица и снежный накат!

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ИСТОЧНИК KP.RU