Выставка котят откроется в Иркутске 21 апреля

СЕГОДНЯ 03:37 2019-04-19T03:37:07+03:00

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Полосатые, пятнистые, пушистые и не очень, а то и вовсе лысые. В Иркутском краеведческом музее в воскресенье, 21 апреля, откроется выставка котят. Работать она будет всего один день. Если вы питаете слабость к представителям семейства кошачьих, то торопитесь в отдел природы с 12.00 до 17.00.

- Посетителям представят котят экзотической, курильской, британской, бенгальской пород, а также мейн-кунов и девон-рексов, - сообщает пресс-служба музея.

Будут четвероногие как экзотических, так и традиционных пород.

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ИСТОЧНИК KP.RU