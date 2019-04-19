СЕГОДНЯ 07:53 2019-04-19T07:53:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне Нового года в отделение полиции поступило обращение от продавца сотового телефона в Иркутске, который рассказал, что стал жертвой ограбления. Неизвестный человек в черной маске вошел в помещение салона, начал угрожать ножом, а потом налетел на него с кулаками. После этого он забрал с собой 4 мобильных телефона, 2 игровые приставки, ноутбук, планшет и деньги из кассы. Общая сумма ущерба составила 157 тысяч рублей. С награбленным злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/704100" frameborder="0"></iframe> Полицейские задержали жителя Иркутска, который напал на салон сотовой связи.Предоставлено "КП"

- Изучив видео с камер наблюдения, сыщикам удалось выйти на след грабителя, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области. – Вскоре они вышли на след 29-летнего, нигде не работающего местного жителя.

Раньше молодой человек никогда не попадал в поле зрения полиции. Теперь на него возбудили уголовное дело по статье «разбой» и поместили в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU