2019-04-19T07:53:28+03:00
Происшествия

Полицейские задержали жителя Иркутска, который напал на салон сотовой связи

Он нанес ущерб свыше 157 тысяч рублей
Олег ФЕДОРОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Полицейские задержали жителя Иркутска, который напал на салон сотовой связи.Полицейские задержали жителя Иркутска, который напал на салон сотовой связи.Фото: Виктория МИНАЕВА
Изменить размер текста:

Накануне Нового года в отделение полиции поступило обращение от продавца сотового телефона в Иркутске, который рассказал, что стал жертвой ограбления. Неизвестный человек в черной маске вошел в помещение салона, начал угрожать ножом, а потом налетел на него с кулаками. После этого он забрал с собой 4 мобильных телефона, 2 игровые приставки, ноутбук, планшет и деньги из кассы. Общая сумма ущерба составила 157 тысяч рублей. С награбленным злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

Полицейские задержали жителя Иркутска, который напал на салон сотовой связи.Предоставлено "КП"

- Изучив видео с камер наблюдения, сыщикам удалось выйти на след грабителя, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области. – Вскоре они вышли на след 29-летнего, нигде не работающего местного жителя.

Раньше молодой человек никогда не попадал в поле зрения полиции. Теперь на него возбудили уголовное дело по статье «разбой» и поместили в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Аферисты за двое суток обманули 24 жителя Иркутской области
«Комсомолка» приглашает на «РасКОЛБАС»
В Братске будут строить новые школы
Стратегия социально-экономического развития Иркутской области должна быть принята в ближайшее время
В Нижнеудинском районе 127 домов осталось без света из-за сильного ветра
В Братске из-за сильного ветра на машину упало дерево
Выставка котят откроется в Иркутске 21 апреля
Прогноз погоды в Иркутске: 19 апреля ожидается ветер и мокрый снег
Отыгрались на последних минутах: футболисты иркутского «Зенита» на выезде сыграли вничью с «Читой»
Ночь ДНК в Иркутске: горожанам предлагают поучаствовать в акции по проверке научной грамотности
Иркутск на время останется без колеса обозрения
Сергей Сокол принял участие во встрече Владимира Путина с выпускниками управленческого кадрового резерва
Шестеро детей пострадали в ДТП в Иркутской области за двое суток
Дорожный рабочий погиб под колесами экскаватора в поселке Куйтун
Убийство 12-летней давности раскрыли полицейские Братска
Еще три лесных пожара потушили в Бурятии
Гагаринская велогонка по велоспорту-шоссе пройдет в Иркутске 21 апреля