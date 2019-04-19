2019-04-19T08:50:15+03:00
Происшествия

Аферисты за двое суток обманули 24 жителя Иркутской области

Они похитили свыше 800 тысяч рублей
Олег ФЕДОРОВ
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Аферисты за двое суток обманули 24 жителя Иркутской области.Аферисты за двое суток обманули 24 жителя Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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За последние двое суток Иркутскую область буквально захлестнула волна интернет мошенничеств. По словам оперативников, чаще всего злоумышленники используют так называемые «классические схемы», звоня и представляясь сотрудниками банков.

Так 9 человек пострадали от лжесотрудников службы безопасности. Они звонили людям и говорили, что кто-то хочет списать средства с их кредитных карт, просили назвать их цифры и коды, а получив желаемое, действительно списывали средства с жителей. От этой схемы пострадала пенсионерка из Нижнеудинска, она потеряла 58 тысяч рублей. А также две сотрудницы больницы, на двоих потерявшие 50 тысяч рублей.

Еще пятеро жителей попались на удочку фирм, выдающих микрозаймы. Злоумышленники предлагали потерпевшим оплатить услуги банка и страховку, чтобы воспользоваться крупным займом под маленький процент. В результате двое иркутян лишились по 100 тысяч рублей, пекарь из Ангарского района распрощался с 50 тысячами, а жительница поселка Мамакан отдала мошенникам 18 тысяч.

- Десять обращений жителей связаны с обманом при покупке вещей в сети интернет, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области. – В разных районах области обманутые потеряли от 10 до 50 тысяч рублей.

А к жительнице Нижнеудинска обратились мошенники от имени представителей правоохранительных органов и пообещали ей компенсацию за якобы контрафактные препараты. Ей нужно было только оплатить услуги адвоката. Женщина отдала аферистам 70 тысяч рублей.

Полиция напоминает, что не стоит разглашать свои данные и цифры и коды карт малознакомым гражданам и воздержаться от участия в сомнительных предложениях и акциях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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