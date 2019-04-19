Аферисты за двое суток обманули 24 жителя Иркутской области
За последние двое суток Иркутскую область буквально захлестнула волна интернет мошенничеств. По словам оперативников, чаще всего злоумышленники используют так называемые «классические схемы», звоня и представляясь сотрудниками банков.
Так 9 человек пострадали от лжесотрудников службы безопасности. Они звонили людям и говорили, что кто-то хочет списать средства с их кредитных карт, просили назвать их цифры и коды, а получив желаемое, действительно списывали средства с жителей. От этой схемы пострадала пенсионерка из Нижнеудинска, она потеряла 58 тысяч рублей. А также две сотрудницы больницы, на двоих потерявшие 50 тысяч рублей.
Еще пятеро жителей попались на удочку фирм, выдающих микрозаймы. Злоумышленники предлагали потерпевшим оплатить услуги банка и страховку, чтобы воспользоваться крупным займом под маленький процент. В результате двое иркутян лишились по 100 тысяч рублей, пекарь из Ангарского района распрощался с 50 тысячами, а жительница поселка Мамакан отдала мошенникам 18 тысяч.
- Десять обращений жителей связаны с обманом при покупке вещей в сети интернет, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области. – В разных районах области обманутые потеряли от 10 до 50 тысяч рублей.
А к жительнице Нижнеудинска обратились мошенники от имени представителей правоохранительных органов и пообещали ей компенсацию за якобы контрафактные препараты. Ей нужно было только оплатить услуги адвоката. Женщина отдала аферистам 70 тысяч рублей.
Полиция напоминает, что не стоит разглашать свои данные и цифры и коды карт малознакомым гражданам и воздержаться от участия в сомнительных предложениях и акциях.
ИСТОЧНИК KP.RU