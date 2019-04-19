Из тоннеля на платформы: на иркутском вокзале устанавливают лифты

СЕГОДНЯ 10:35 2019-04-19T10:35:44+03:00

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Железнодорожный вокзал Иркутск-Пассажирский в скором времени станет не только красивее, но и удобнее, а все благодаря реставрации. Она пройдет в три этапа: сначала откроют доступ к лифтовым подъемникам, затем возведут новое здание, в завершении работ существующее здание реконструируют, сохранив архитектурные формы.

Сейчас рабочиеустанавливают лифтовые подъемники. Они обеспечивают беспрепятственный доступ из тоннеля на пассажирские платформы. Ведется также монтаж оборудования и пуско-наладочные работы, которые планируется завершить в начале мая. Об этом сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Воспользоваться новшеством смогут как маломобильные граждане, так и пожилые люди, пассажиры с детскими колясками и тяжелым багажом.

Отметим, что к маю закончится ремонт тоннеля и обустройство павильонов на платформах. Для удобства пассажиров построят и дополнительный вход в тоннель с перрона вокзала.

ИСТОЧНИК KP.RU