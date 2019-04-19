Памятную доску экс-спикеру ЗакСобрания Иркутской области Людмиле Берлиной открыли в Усть-Орде

СЕГОДНЯ 10:42 2019-04-19T10:46:02+03:00

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Мемориальную доску памяти Людмилы Берлиной, которая была председателем ЗакСобрания Иркутской области с 2008 по 2015 год, открыли 19 апреля в поселке Усть-Ордынский. Инициаторами установки доски выступили депутаты областного парламента.

- Под руководством Людмилы Михайловны после объединения Иркутской области и Усть-Ордынского округа было сформировано и утверждено новое региональное законодательство, - отметил на торжественной церемонии спикер ЗС Сергей Сокол. - Она активно продвигала реформу местного самоуправления, была главой профильной Комиссии Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ. Свидетельством ее заслуг являются не только высокие награды и звания, но и самое главное – уважение и признательность общественности и жителей области.

Доску установили на здании СОШ №1 им. В.Б. Борсоева, которую в 1972 году окончила Людмила Берлина. Став депутатом она, в том числе, добивалась реконструкции родной школы. Задуманное удалось, и в 2012-м впервые за 50 лет в школе начался капремонт. Через год обновленное здание приняло около тысячи учащихся.

Участниками церемонии открытия мемориальной доски вместе с Сергеем Соколом сегодня стали также вице-спикеры и депутаты областного парламента. Мероприятие приурочили к юбилейной дате – в эти дни исполняется 25 лет с момента начала современной истории парламентаризма в Иркутской области в целом, и в Усть-Ордынском округе в частности.

Напомним, Людмила Берлина родилась в 1955 году в поселке Усть-Ордынский. После окончания ИГУ работала в органах прокуратуры. Затем занимала пост заместителя мэра-руководителя аппарата администрации Иркутска. В 1997 году возглавила аппарат губернатора Иркутской области. А в 2004 году была избрана депутатом Законодательного Собрания, с 2008 по 2015 годы - возглавляла областной парламент. Она автор многих законов, касающихся реформы местного самоуправления в Иркутской области, заслуженный юрист РФ. Ушла из жизни после тяжелой болезни в августе 2017 года.

Кроме того, в Усть-Ордынском состоялось торжественное собрание общественности, посвященное юбилею ЗС. Сергей Сокол отметил, что Усть-Ордынский Бурятский округ по-прежнему требует пристального внимания депутатов, и интересы жителей территории должны быть учтены в государственных программах региона.

- После объединения был принят новый Устав Иркутской области, в котором закреплен особый статус округа. На территории при депутатской поддержке строились и ремонтировались социальные объекты. На площадке областного парламента активно обсуждались актуальные вопросы по национальным видам спорта и нормам преподавания бурятского языка в школах. Активно ведется работа по сохранению и развитию уникальной бурятской культуры, – сказал Сергей Сокол.

ИСТОЧНИК KP.RU