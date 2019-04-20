Пенсионерка из Усть-Илимска «подарила» мошенникам 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 06:16 2019-04-20T06:16:58+03:00

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В Иркутской области вновь активизировались телефонные мошенники. На этот раз жертвой аферистов стала доверчивая 64-летняя жительница Усть-Илимска

Для обмана женщины преступники выбрали новую схему. Позвонив ей и представившись сотрудниками банка, они попросили пенсионерку заблокировать карту с помощью звонка на горячую линию банка, а затем в отделении банка заказать её перевыпуск.

На следующий день, под видом службы безопасности банка, злоумышленники вновь связались с сибирячкой. Они сообщили, что подозревают сотрудников в предоставлении персональной информации клиентов третьим лицам. И попросили перевести 50 тысяч рублей на «безопасную ячейку» банка, что женщина и сделала.

- Через сутки лже-банкиры обрадовали клиентку, что нечестный сотрудник найден, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - А для возврата денег на её карту они потребовали назвать коды смс-сообщений, приходящих на её телефон. Женщина вновь последовала советам и лишилась не только 50 тысяч, но и 300 тысяч рублей, которые у нее были на карте.

ИСТОЧНИК KP.RU