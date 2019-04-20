Студентов, которые угоняли автомобили, осудили в Иркутске

СЕГОДНЯ 15:30 2019-04-20T15:30:38+03:00

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Учебу в ВУЗе с угонами автомобилей успевали совмещать трое студентов из Иркутска. В августе 2017 года в одном из садоводств они похитили снегоболотоход. Затем, в июне 2018 года в микрорайоне Юбилейный они угнали сразу три машины: «Тойоту Вероссу», «Тойоту Короллу Филдер», и «Тойоту Премио».

Задержали всю компанию с поличным, когда они пытались украсть очередную «Тойоту Премио». Полицейские выяснили, что все кражи студенты совершали ночью. Сначала отключали сигнализации, а затем заводили автомобили специальными устройствами. Украденные автомобили владельцам так и не вернули. На днях преступная троица услышала приговор суда.

- Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке без проведения судебного разбирательства, - сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда Иркутска. – Один из угонщиков приговорен к 3 годам лишения свободы. Два его приятеля к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Также судом удовлетворены иски потерпевших.

ИСТОЧНИК KP.RU