Знаете китайский язык? В Иркутске зарплата таких специалистов - от 40 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 05:28 2019-04-22T05:28:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалистов с знанием китайского языка в Иркутске с каждым годом становится все больше. Сейчас в Иркутске 4,4 тысячи ищущих работу указывают в резюме этот пункт. Но люди, способные объясниться с гостями из Поднебесной, по-прежнему очень нужны, особенно в туристической сфере. И то, что за последние годы таких кандидатов стало больше в 2 раза, мало влияет на ситуацию.

Кто отмечает знание китайского в своих анкетах? По большей части молодые люди до 30 лет, этот язык активно начали изучать совсем недавно.

- В Иркутске знание китайского языка в большинстве случаев встречается в резюме начинающих специалистов, административного персонала, в продажах, транспортно-логистической и в сфере туризма, - отмечает Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter ФО.. -Среднее зарплатное ожидание соискателей со знанием китайского языка – 38 600 рублей.

А вот работодатели готовы платить гораздо больше. Но только в том случае, если специалист действительно сносно объясняется на китайском. В основном вакансии для есть в логистической сфере, закупках и в сфере административного персонала. В 11% вакансиях со знанием китайского языка указано вознаграждение от 90 000 рублей. А среднее предложение для знающих китайский язык, в Иркутске составило 44 200 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU