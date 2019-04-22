СЕГОДНЯ 10:03 2019-04-22T10:03:48+03:00

В Иркутской области браконьер наловил омуля почти на 100 тысяч рублей. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

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Прочесывая акваторию возле острова Ольхон в Иркутской области, сотрудники транспортной полиции обнаружили лодку с рыбаком. Подплыв для проверки документов, они нашли на ее борту 13 особей омуля. Кроме того, у мужчины обнаружили сеть, с помощью которой, предположительно, он ловил рыбу. Его лодку отбуксировали к берегу, а на улов наложили запрет и изъяли.

- Браконьером оказался ранее судимый 33-летний местный житель, – сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте. – Ущерб от его деятельности составил 94 тысячи рублей.

Теперь нарушителю грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до двух лет. С 1 октября 2017 года на территории страны действует запрет на вылов омуля. Он был принят, чтобы восполнить снижающуюся численность байкальского эндемика.

ИСТОЧНИК KP.RU