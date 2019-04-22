2019-04-22T13:02:39+03:00
Общество

Бюст святителя Иннокентия Кульчицкого установят в Иркутске

Памятник станет третьим в сквере у Собора Богоявления
Анна ПОПОВА
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Бюст святителя Иннокентия Кульчицкого установят в Иркутске.Бюст святителя Иннокентия Кульчицкого установят в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В сентябре в сквере около Собора Богоявления в Иркутске появится бюст первого епископа Восточной Сибири Иннокентия Кульчицкого. Он станет третьей скульптурой, установленной на так называемой “Аллее святых”.

- Открытие памятника Святителю Иннокентию Кульчицкому в Иркутске пройдет в рамках 26-го фестиваля русской культуры “Сияние России”, - сообщили в думе Иркутска.

Осенью 2017 года, когда был открыт этот сквер, на нем установили бюст святителя Иннокентия Вениаминова. Этот памятник подарил Иркутской области Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Иркутский епископ Иннокентий Вениаминов занимался распространением православия в Русской Америке и вместе с графом Муравьевым-Амурским участвовал в дипломатических переговорах с представителями стран, граничащих с Россией. Бюст установили в честь 220-летия со дня рождения иркутского епископа. Через год на этом же сквере появился еще один памятник - иркутскому святителю Софронию, который внес большой вклад в просвещение жителей Сибири, открыв первую духовную семинарию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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