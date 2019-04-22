Бюст святителя Иннокентия Кульчицкого установят в Иркутске
В сентябре в сквере около Собора Богоявления в Иркутске появится бюст первого епископа Восточной Сибири Иннокентия Кульчицкого. Он станет третьей скульптурой, установленной на так называемой “Аллее святых”.
- Открытие памятника Святителю Иннокентию Кульчицкому в Иркутске пройдет в рамках 26-го фестиваля русской культуры “Сияние России”, - сообщили в думе Иркутска.
Осенью 2017 года, когда был открыт этот сквер, на нем установили бюст святителя Иннокентия Вениаминова. Этот памятник подарил Иркутской области Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Иркутский епископ Иннокентий Вениаминов занимался распространением православия в Русской Америке и вместе с графом Муравьевым-Амурским участвовал в дипломатических переговорах с представителями стран, граничащих с Россией. Бюст установили в честь 220-летия со дня рождения иркутского епископа. Через год на этом же сквере появился еще один памятник - иркутскому святителю Софронию, который внес большой вклад в просвещение жителей Сибири, открыв первую духовную семинарию.
ИСТОЧНИК KP.RU