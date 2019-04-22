Трехлетний ребенок погиб на пожаре в Бурятии

СЕГОДНЯ 13:54 2019-04-22T13:54:25+03:00

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19 апреля в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что в микрорайоне Звездный Октябрьского района Улан-Удэ горит деревянная постройка. К моменту приезда спасателей огнем был объяты верхние этажи трехэтажного жилого дома. В результате пожара выгорела комната и прихожая квартиры, всего около 20 квадратных метров. После ликвидации очага возгорания, спасатели нашли тело. Позже выяснилось, что это ребенок 2016 года рождения.

- Сейчас по данному пожару дознаватели МЧС России устанавливают причины и обстоятельства случившегося, сообщили в ГУ МЧС России по республике Бурятия.

Также из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительного котла, загорелся частный дом. Огонь уничтожил крышу дома, мансарду, а также внутреннее помещение на площади 96 квадратных метров. После этого кровля дома обрушилась. Известно, что в доме проживало 11 человек, 9 из которых дети. Никто из них не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU