Прогноз погоды в Иркутске: 23 апреля без осадков

СЕГОДНЯ 16:12 2019-04-22T16:12:17+03:00

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В Иркутске 23 апреля - переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Ветер дует северо-западный, во второй половине дня сменится на на юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью будет -3...-5, днём воздух прогреется до +8...+10 градусов.

- По области - переменная облачность, ночью местами небольшой и умеренный снег, днём в отдельных районах небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, в западных, южных и в центральных районах без осадков, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер ночью ожидается северо-западный, юго-западный, днём юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура в Приангарье ночью -3...-8, при прояснении -10...-15. Днём столбики уличных термометров покажут +6...+11, при облачной погоде 0...+5.

На дорогах региона - гололедица и снежный накат!

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ИСТОЧНИК KP.RU