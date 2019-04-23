Бесплатно ездить в электричках смогут неработающие пенсионеры Иркутской области с 1 мая

СЕГОДНЯ 05:07 2019-04-23T05:13:51+03:00

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Совсем скоро, наверняка на первомайские праздники, многие жители Приангарья откроют дачный сезон. Вдоль железной дороги в Иркутской области расположено много садоводств. Так, с 1 мая неработающие пенсионеры смогут ездить на свои участки в электричках бесплатно.

- Воспользоваться этой льготой могут неработающие пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости и не имеющие право на меры социальной поддержки, предусмотренные федеральными законами, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Для этого пожилым иркутянам нужно получить документы в в управлении социальной защиты населения по месту жительства. Не оплачивать проезд пенсионеры смогут до 30 сентября. В прошлом году данной опцией воспользовались 27,8 тысяч пенсионеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU