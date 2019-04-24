От создателя знаменитого Шрека: Театр кукол Иркутска готовит премьеру

СЕГОДНЯ 03:31 2019-04-24T03:36:15+03:00

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Можно сказать под занавес театрального сезона иркутские кукольники решили порадовать зрителей новым спектаклем. Уже 4 мая в Театре кукол «Аистенок» состоится показ премьеры «Большой маленький друг».

- В основе постановки - произведение Уильяма Стайга «Амос и Борис», - сообщают сотрудники «Аистенка». - Именно этот автор создал знаменитого зеленого огра Шрека, живущего на болоте, который так полюбился всем. Кстати, книга вышла в свет в 1990-м году и проиллюстрировал ее сам Стайг.

Но «Большой маленький друг», конечно, не о Шреке. Спектакль «аистят» расскажет юным зрителям о необычной дружбе. Однажды Мышонок, отправившийся в путешествие на корабле, так засмотрелся на звезды, что соскользнул за борт. Кто окажется его спасителем? И чем закончится эта история? Об этом узнаем совсем скоро. Над постановкой работают художник Михаил Кривенко и режиссер Сергей Ягодкин.

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ИСТОЧНИК KP.RU