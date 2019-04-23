2019-04-23T16:03:20+03:00
Спорт

Первенство СФО по самбо: у спортсменов Иркутской области — 9 медалей

Пятеро борцов поедут на соревнования российского масштаба
Мария КНЯЗЕВА
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Первенство СФО по самбо: у спортсменов Иркутской области — 9 медалей. Фото: Министерство спорта Иркутской областиПервенство СФО по самбо: у спортсменов Иркутской области — 9 медалей. Фото: Министерство спорта Иркутской области
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В Бийске накануне завершилось первенство Сибирского федерального округа по самбо. В турнире участвовали юноши и девушки 2005–2006 годов рождения.

- Спортсмены Приангарья завоевали девять медалей - две золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области.

Золотые медали — у Максима Николаева, он выступал в весе 54 кг, и у Александры Кан, спортсменка выступала в весовой категории 37 кг. Вторые места достались Полине Подгорной, Валерии Вершининой, Умуте Конутаевой. Бронзовые медали судьи присудили Никите Ершову, Веронике Шипулиной, Егору Иваненко и Юлии Переляевой.

- В конце мая Валерия Вершинина, Александра Кан, Умут Котунаева, Максим Николаев и Полина Подгорная поедут на первенство России в Новороссийск, - отметили в Минспорте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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