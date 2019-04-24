Выставка самоцветов «Пасхальное чудо» откроется в Иркутске 25 апреля

СЕГОДНЯ 04:18 2019-04-24T05:28:40+03:00

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Чароит, голубая яшма, нефрит — всего 70 минералов и самоцветов можно будет рассмотреть на новой выставке «Пасхальное чудо». Она откроется 25 апреля в Усадьбе Сукачева.

- Экспозицию приготовили специально к празднику Светлой Пасхи, - рассказали «КП» в музее. - Все горные породы, которые, кстати, были использованы только из сибирских месторождений, будут представлены на ней в форме яиц. Именно эта форма считается одной из самых совершенных в природе.

Всего на вернисаже покажут более 150 предметов. Эта коллекция — уникальна и единственная подобная за Уралом. Выставка начнет работу 25 апреля в 17.00. На открытие — вход свободный. Посмотреть на минералы можно до 26 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU