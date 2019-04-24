2019-04-24T04:45:29+03:00
Происшествия

Околдовала: в Иркутской области 87-летняя женщина попалась на уловки «колдуньи»

Мошенница забрала у бабушки золотые украшения
Мария КНЯЗЕВА
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Околдовала: в Иркутской области 87-летняя женщина попалась на уловки «колдуньи»Околдовала: в Иркутской области 87-летняя женщина попалась на уловки «колдуньи»Фото: Виктория МИНАЕВА
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- Тоска на тебе, - обратилась на улице девушка к жительнице Железногорска-Илимского. Как знала! Ведь 87-летняя женщина тяжело переживала потерю супруга. - Пойдем я помогу.

И бабушка пригласила 30-летнюю «ведунью» к себе в дом.

- Для ритуала мне нужны памятные золотые вещи, - отметила колдунья, придя в дом.

- Сейчас-сейчас, - и пенсионерка достала кольцо и серьги.

Украшения были помещены в кружку со святой водой. Где они должны были пролежать под платочком неприкосновенно 40 дней. Однако, в тот же вечер клиентка «колдуньи» позвонила дочери, поделиться событиями дня.

- Немедленно проверь кружку, - скомандовала та.

Золота и след простыл... Тогда-то 87-летняя сибирячка и пошла в полицию.

- Членам следственно-оперативной группы, детально обследовавшим место происшествия, удалось изъять отпечатки пальцев предполагаемой колдуньи и оперативно установить ее личность, - сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Иркутской области.- Ей оказалась 30-летняя женщина, ранее привлекавшая к себе внимание оперативников.

Ценные вещи задержанная уже успела продать. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». «Чародейке» грозит лишение свободы сроком до 2 лет, свою вину она признала и сейчас находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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