Обвиняемый в педофилии нанес себе повреждения лезвием в тулунском СИЗО

СЕГОДНЯ 09:01 2019-04-24T09:01:35+03:00

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Инцидент в СИЗО-5, в Тулуне произошел 20 апреля. Обвиняемый в педофилии подследственный прямо в камере, на глазах других арестованных, нанес себе повреждения бритвенным станком. Его экстренно доставили в городскую больницу, где врачи оказали ему всю необходимую помощь. Уже на следующий день его выписали и вернув в СИЗО, взяли под медицинский контроль. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

- Свои действия он объясняет нервным срывом в связи с предстоящим привлечением к уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области. – Он обвиняется по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении четырехлетнего ребенка».

Добавим, что обвиняемый прошел медицинское освидетельствование. Других телесных повреждений у него не обнаружено. Чтобы выяснить все обстоятельства происшествия, в учреждении проводится служебная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU