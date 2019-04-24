В Иркутской области осудят бабушку, которая едва не убила внука

СЕГОДНЯ 10:00 2019-04-24T10:00:50+03:00

Она была пьяной и ничего не помнила

Изменить размер текста: A A

23-летняя жительница Усольского района, отправляясь на работу, решила оставить своего сына у бабушки. Они привела мальчика в дом к своей свекрови в СНТ «Колокольчик» поселка Новомальтинск. После этого женщина вместе со своим старшим сыном уехала в город.

Вернувшись через пару часов обратно, 23-летняя мать нашла своего младшего сына, лежащего возле входа в дом. На лице и голове у него были гематомы и ссадины. Она немедленно вызвала скорую помощь, мальчика госпитализировали в больницу. На место также выехали сотрудники полиции.

- По подозрению была задержана бабушка мальчика, - сообщили в СУ СК России по Иркутской области. – Она в тот день распивала алкогольные напитки и ничего не могла вспомнить.

Следователи установили, что семья благополучная, на учете в ПДН и КДН не состоит. Бабушку мальчика признали психически вменяемой. Собранные материалы направлены в суд. В отношении 52-летней жительницы Усольского района возбуждено уголовное дело по статье покушение на убийство малолетнего.

ИСТОЧНИК KP.RU