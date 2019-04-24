Новое жилье предоставят жителям сгоревшего дома на улице Партизанской в Иркутске

СЕГОДНЯ 10:27 2019-04-24T10:27:14+03:00

В настоящее время погорельцы готовятся к переезду

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Жители дома по улице Партизанская 40 Б, которые вчера остались в буквальном смысле без крыши над головой получили ключи от нового жилища. Его предоставил департамент жилищной политики администрации Иркутска.

- Сейчас обе семьи осматривают жилище, в которое могут переехать уже сегодня, - сообщили в администрации Иркутска.

Дом, в котором проживали две семьи 1917 года постройки, Является выявленным объектом культурного наследия и давно был признан аварийным. Вчера в районе 14.00 часов дня он загорелся. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Возгорание быстро локализовали. Пока огонь не перекинулся на соседнее строящееся здание. К счастью, никто не пострадал. В данный момент устанавливаются причины возгорания.

Брусовой дом был предназначен под расселение, так как попал по программу, рассчитанную с 2013-2021 годы. Как раз в этом году было запланировано расселение.

ИСТОЧНИК KP.RU