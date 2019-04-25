СЕГОДНЯ 04:14 2019-04-25T04:14:51+03:00

До кладбища: специальные автобусные маршруты запустят с 4 по 7 мая в Иркутске. Фото: администрация г. Иркутска

В Родительский день автобусы будут ездить до 20.00

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Родительский день, Радоница в 2019 году пришелся на 7 мая. Чтобы ко дню памяти все могли прибраться на могилах своих близких в Иркутске с 4 по 7 мая запустят специальные автобусные маршруты до Маратовского, Александровского и Ново-Ленинского кладбищ.

- С 4 по 6 мая автобусы будут ходить с 9.00 до 19.00, в сам Родительский день – до 20.00, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Кроме того, до Смоленского кладбища в эти дни добраться можно будет на частных автобусах. Начинается их маршрут у остановки «Б. Рябикова».

КОНКРЕТНО

Маршруты муниципальных автобусов в дни памяти:

№ 9 «Ц. Рынок – с. Дубинина (Маратовское кладбище)», с 4 по 7 мая будут ходить 4 автобуса. Сесть на него можно будет напротив строения № 11 по ул. Володарского.

№ 136к «ул. С. Перовской – Александровское кладбище»;

№ 14а «Ц. Рынок (ул. Чехова, 19) – Ново-Ленинское кладбище»;

№ 14к «Школьная – Ново-Ленинское кладбище»;

№ 10к «Авиазавод – Ново-Ленинское кладбище»;

№ 25к «пос. Жилкино – Ново-Ленинское кладбище», 7 мая – 1 автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU