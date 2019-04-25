Жителей Иркутской области приглашают написать «Диктант Победы»
В преддверии Дня Победы по всей России проходит большое количество акций, которые помогают людям как можно больше узнать о подвигах наших предков в Великой Отечественной войне. 7-го мая в нескольких городах Иркутской области пройдёт одна из таких акций, которая будет называться «Диктант Победы». Всего в тесте будет 20 заданий.
- Написать «Диктант Победы» можно будет на площадках в Иркутске, Ангарске и Усолье, - сообщают организаторы мероприятия.
Желающих написать «Диктант Победы» ждут на любой из этих площадок 7-го мая в 17:30. Результаты теста будут известны в День России, 12-го июня. Те участники, которые смогут решить все задания правильно, получат ценные призы.
КОНКРЕТНО
Где можно написать «Диктант Победы»:
- В Иркутске :исторический факультет ИГУ (Чкалова, 2), Иркутский национальный технический университет (Лермонтова, 83).
- В Ангарске: «Ангарский лицей №1» (72 квартал, 21), Музей Победы (12а микрорайон, 15а).
- В Усолье: ДК «Химик», Комсомольский проспект, 30,
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ИСТОЧНИК KP.RU