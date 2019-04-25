2019-04-25T10:00:15+03:00
Общество

Жителей Иркутской области приглашают написать «Диктант Победы»

Проверить свои знания о Великой Отечественной войне можно будет в Иркутске, Ангарске и Усолье
Анна ПОПОВА
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7 мая в Иркутской области пройдёт «Диктант Победы»7 мая в Иркутской области пройдёт «Диктант Победы»Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В преддверии Дня Победы по всей России проходит большое количество акций, которые помогают людям как можно больше узнать о подвигах наших предков в Великой Отечественной войне. 7-го мая в нескольких городах Иркутской области пройдёт одна из таких акций, которая будет называться «Диктант Победы». Всего в тесте будет 20 заданий.

- Написать «Диктант Победы» можно будет на площадках в Иркутске, Ангарске и Усолье, - сообщают организаторы мероприятия.

Желающих написать «Диктант Победы» ждут на любой из этих площадок 7-го мая в 17:30. Результаты теста будут известны в День России, 12-го июня. Те участники, которые смогут решить все задания правильно, получат ценные призы.

КОНКРЕТНО

Где можно написать «Диктант Победы»:

- В Иркутске :исторический факультет ИГУ (Чкалова, 2), Иркутский национальный технический университет (Лермонтова, 83).

- В Ангарске: «Ангарский лицей №1» (72 квартал, 21), Музей Победы (12а микрорайон, 15а).

- В Усолье: ДК «Химик», Комсомольский проспект, 30,

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ИСТОЧНИК KP.RU

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