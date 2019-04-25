Суд признал невиновным: устьилимец отсидел два года за убийство брата, которое не совершал

СЕГОДНЯ 12:00 2019-04-25T12:09:53+03:00

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Почти два года провел в колонии строгого режима житель Усть-Илимска, которого обвиняли в убийстве родного брата. Эта история началась еще в апреле 2014 года, когда братья проживали в Новосибирске. Там и произошла трагедия. (Подробности) Утром, 28 апреля 2014-го, тело одного из них было обнаружено в их однокомнатной квартире. Подозрения следствия сразу пали на брата погибшего.

Но районный суд вынес ему оправдательный приговор. Через некоторое время этот приговор отменили, а вынесший решение судья уволился. В 2016 году в Ленинском районном суде началось повторное разбирательство. На втором рассмотрении дела устьилимца приговорили уже к 8,5 годам в колонии строгого режима по статье «Умышленное причинение смерти».

В колонии мужчина находился с 24 июля 2017-го. 24 апреля 2019 года, спустя пять лет после трагедии, Новосибирский областной суд нашел нарушения в прежнем приговоре и принял решение выпустить сибиряка из-под стражи, так как его вина не была доказана.

ИСТОЧНИК KP.RU