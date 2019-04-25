Новый постамент под памятником Леониду Гайдаю установили в Иркутске

СЕГОДНЯ 12:31 2019-04-25T12:31:23+03:00

Он заменил временную конструкцию, возведенную в 2012 году

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Каждый житель Иркутска знает, где в городе находится памятник, посвященный знаменитому режиссеру Леониду Гайдаю. Скульптура мастера комедий, уже давно ставших народными, отлитая из бронзы, украшает площадь «Труда». Каждый день тысячи туристов, приехавших в Приангарье, делают памятные фотографии на фоне памятников любимому режиссеру и героям его фильмов. И вот, 25 апреля, скульптура мэтра отечественного кино переехала на постоянный постамент.

- Он сделан из металлического каркаса и облицован гранитными блоками, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Скульптуру прикрепили к постаменту. В ближайшее время также закрепят латунную подпись.

Напомним, что памятник, установленный в 2012 году, не прикрепляли к постаменту.

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ИСТОЧНИК KP.RU