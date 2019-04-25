Седьмые «Ёрдынские игры» пройдут в Иркутской области с 13 по 15 июня

СЕГОДНЯ 12:46 2019-04-25T12:46:52+03:00

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Раз в 2 года у подножия горы Ерд в Ольхонском районе проходит Международный этнокультурный фестиваль «Ердынские игры». Это своеобразная Олимпиада народов Евразии, для которых Байкал является священным озером. Фестиваль включает в себя обширную программу со спортивными и культурными мероприятиями, которые должны напоминать представителям народов Евразии о том, что необходимо сохранить свою уникальную культуру. В этом году «Ердынские игры» пройдут с 13-го по 15-е июня.

- В седьмых по счету «Ердынских играх» примут участие 170 спортсменов из различных регионов страны, причем, 33 из них будут представителями Иркутской области, - сообщают в пресс-службе Правительства Иркутской области. - Отдельную команду планирует выставить Усть-Ордынский бурятский автономный округ.

В этом году участники фестиваля будут состязаться бурятской борьбе, скачки на лошадях, забеге вокруг горы Ерд, разбивании хребтовой кости, перетягивании палки, переноске камня, якутских национальных прыжках, стрельбе из традиционного лука, шахматах «Шатар» и стрижке овец на скорость. Не обойдется из культурной программы, гостей мероприятия ждет конкурс «Красавица Ердынских игр», презентация этнических костюмов, фестиваль кругового танца евразийских народов и выставка произведений декоративно-прикладного искусства. Завершатся «Ердынские игры» массовым круговым танцем «Ехор», который все участники фестиваля станцуют вокруг символа фестиваля - горы Ерд.

ИСТОЧНИК KP.RU