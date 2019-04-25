2019-04-25T14:35:56+03:00
Спорт

Первая победа в 2019 году: футболисты иркутского «Зенита» обыграли дома «Сибирь-2»

Зенитовцы уверенно занимают третью строчку в турнирной таблице
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Первая победа в 2019 году: футболисты иркутского «Зенита» обыграли дома «Сибирь-2»Первая победа в 2019 году: футболисты иркутского «Зенита» обыграли дома «Сибирь-2»Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Есть первая победа в 2019 году! Футболисты иркутского «Зенита» во втором матче весенней стадии Первенства России среди команд второго дивизиона, на своем поле обыграли новосибирскую «Сибирь-2» со счетом 1:0. Встреча проходила на стадионе «Зенит», в Иркутске II.

Первый забитый мяч немногочисленные болельщики на трибунах, увидели уже на 13-минуте встречи. Вперед нашу команду вывел точный удар Егора Чернышева, который головой замкнул навесную передачу и направил мяч в ворота новосибирцев. Больше голов в стартовом отрезке зрители не увидели. Не смогли отличиться команды и во втором тайме. Как итог: минимальная победа иркутского клуба.

Следующий матч, «Зенит», который уверенно занимает 3-ю строчку в турнирной таблице, также проведет в Иркутске. 28 апреля в гости к нашим парням пожалует лидер таблицы: «Сахалин» из Южно-Сахалинска. Начало встречи в 17.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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