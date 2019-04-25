Житель Усть-Кута построил камин в квартире пятиэтажного дома

СЕГОДНЯ 15:18 2019-04-25T15:18:43+03:00

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- Алло, приезжайте скорее, в нашем доме пожар! С такой просьбой обратились в МЧС жильцы одного из пятиэтажных домов по улице Володарского в Усть-Куте.

Люди, вызвавшие спасателей, рассказали им, что весь подъезд наполнился густым едким дымом. Проверив весь дом, пожарные заглянули даже на крышу и именно там нашли источник беспокойства местных жителей - печную трубу. В ней были щели, через которые и валили ядовитые клубы. По дымоходу вычислили квартиру, в которую вела труба.

- А что случилось? – недоумевая, ответил мужчина, открывая пожарным дверь.

Узнав повод, который привел к нему спасателей, хозяин квартиры пригласил гостей внутрь. Там их ожидал сюрприз, от которого даже бывалые спасатели ненадолго впали в ступор. В зале обычной квартиры панельного дома красовался камин в стиле русской печи.

- Хозяева делали ремонт и сжигали в нем строительный мусор и старые обои, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Неизвестно, к каким бы последствиям могла привести такая архитектурная прихоть, если бы не бдительность соседей. Пожарные уже передали информацию о нелегальной печи в администрацию города и жилнадзор. Там и решится дальнейшая судьба камина.

ИСТОЧНИК KP.RU