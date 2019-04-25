2019-04-25T15:18:43+03:00
Происшествия

Житель Усть-Кута построил камин в квартире пятиэтажного дома

Перепуганные соседи, почувствовав запах дыма, вызвали пожарных
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Житель Усть-Кута построил камин в квартире пятиэтажного дома.Житель Усть-Кута построил камин в квартире пятиэтажного дома.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
Изменить размер текста:

- Алло, приезжайте скорее, в нашем доме пожар! С такой просьбой обратились в МЧС жильцы одного из пятиэтажных домов по улице Володарского в Усть-Куте.

Люди, вызвавшие спасателей, рассказали им, что весь подъезд наполнился густым едким дымом. Проверив весь дом, пожарные заглянули даже на крышу и именно там нашли источник беспокойства местных жителей - печную трубу. В ней были щели, через которые и валили ядовитые клубы. По дымоходу вычислили квартиру, в которую вела труба.

- А что случилось? – недоумевая, ответил мужчина, открывая пожарным дверь.

Узнав повод, который привел к нему спасателей, хозяин квартиры пригласил гостей внутрь. Там их ожидал сюрприз, от которого даже бывалые спасатели ненадолго впали в ступор. В зале обычной квартиры панельного дома красовался камин в стиле русской печи.

- Хозяева делали ремонт и сжигали в нем строительный мусор и старые обои, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Неизвестно, к каким бы последствиям могла привести такая архитектурная прихоть, если бы не бдительность соседей. Пожарные уже передали информацию о нелегальной печи в администрацию города и жилнадзор. Там и решится дальнейшая судьба камина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Приставил к горлу нож: иркутянин напал на таксиста и угнал его автомобиль, на котором попал в ДТП
Первая победа в 2019 году: футболисты иркутского «Зенита» обыграли дома «Сибирь-2»
Напал с топором: житель Братска убил знакомого из ревности к своей подруге
Седьмые «Ёрдынские игры» пройдут в Иркутской области с 13 по 15 июня
Новый постамент под памятником Леониду Гайдаю установили в Иркутске
Команда ИНК одержала победу в международном интеллектуальном конкурсе «Нефтяная сова»
На три дня изменится маршрут автобуса №24 в Иркутске
Суд признал невиновным: устьилимец отсидел два года за убийство брата, которое не совершал
8 мая купите «КП» ежедневку и получите в подарок патриотическую наклейку
Пьяный мотоциклист без водительских прав попал в ДТП в поселке Видим
Жителей Иркутской области приглашают написать «Диктант Победы»
Жителя Усолья задержали за торговлю наркотиками
Вернулся домой: экс-защитник «Байкал-Энергии» Виталий Денисов перешел в новосибирский «Сибсельмаш»
В Иркутской области за сутки выписали 25 штрафов за пал сухой травы
Мэр Братска вручил сертификат на приобретение жилья молодой семье
Алексей Соболь поздравил Законодательное Собрание региона с 25-летием
Семь лесных пожаров потушили в Иркутской области