2019-04-25T17:09:41+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 26 апреля дождь и ветер до 12 м/с

По области — порывы ветра до 18 м/с
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды в Иркутске: 26 апреля дождь и ветер до 12 м/сПрогноз погоды в Иркутске: 26 апреля дождь и ветер до 12 м/сФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Погода в Иркутске так и не дает расслабиться иркутянам. Кажется вот-вот и уже тепло, ан нет — снова сюрпризы. Завтра в городе - переменная облачность, ночью и в первой половине дня без осадков и ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. А вот к вечеру пойдет небольшой дождь и ветер усилится до 7-12 м/с. Столбики уличных термометров ночь покажут +2...+4, днем воздух прогреется до +15...+17 градусов.

По области, конечно и холоднее и ветер сильнее. По прогнозам синоптиков, в Приангарье 26 апреля - переменная облачность, местами ночью небольшие, днём небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, утром при прояснении туман.

- Ветер ожидается юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, к утру и днём порывы 13-18 м/с, - - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Температура в регионе ночью +4...-1, в пониженных формах рельефа -5...-10, в западных районах при облачной погоде до +8. Днем метеорологи обещают +15...+20, местами +5...+10 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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