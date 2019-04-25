Первенство России по тяжелой атлетике: у спортсменов Иркутской области 9 медалей

СЕГОДНЯ 17:23 2019-04-25T17:23:27+03:00

В копилке Принагарья три золота, три серебра и три бронзы

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Первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок до 24 лет накануне завершилось во Владимире. Спортсмены Иркутской области привезли с российского турнира 9 медалей.

- Среди юниорок в весовой категории свыше 87 килограммов блестяще выступила уроженка Зимы Таисия Чижикова - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Она завоевала три золотых медали. Тренируется Таисия у Сергея Пугачева.

Три раза на вторую ступень пьедестала поднимался иркутянин Лев Пигарев. Выступая в весе до 102 кг, наш земляк победил в двоеборье, в рывке и в толчке. Бронзовые награды судьи присудили также спортсменке из Иркутска - Марине Картопольцевой.

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ИСТОЧНИК KP.RU