2019-04-25T17:23:27+03:00
Спорт

Первенство России по тяжелой атлетике: у спортсменов Иркутской области 9 медалей

В копилке Принагарья три золота, три серебра и три бронзы
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Первенство России по тяжелой атлетике: у спортсменов Иркутской области 9 медалейПервенство России по тяжелой атлетике: у спортсменов Иркутской области 9 медалейФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок до 24 лет накануне завершилось во Владимире. Спортсмены Иркутской области привезли с российского турнира 9 медалей.

- Среди юниорок в весовой категории свыше 87 килограммов блестяще выступила уроженка Зимы Таисия Чижикова - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Она завоевала три золотых медали. Тренируется Таисия у Сергея Пугачева.

Три раза на вторую ступень пьедестала поднимался иркутянин Лев Пигарев. Выступая в весе до 102 кг, наш земляк победил в двоеборье, в рывке и в толчке. Бронзовые награды судьи присудили также спортсменке из Иркутска - Марине Картопольцевой.

Читайте также:

1 мая 2019 в Иркутске: в центре города пройдет велогонка

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прогноз погоды в Иркутске: 26 апреля дождь и ветер до 12 м/с
Депутатам от фракции КПРФ удалось провести закон о сити-менеджере в Иркутске
Житель Усть-Кута построил камин в квартире пятиэтажного дома
Приставил к горлу нож: иркутянин напал на таксиста и угнал его автомобиль, на котором попал в ДТП
Первая победа в 2019 году: футболисты иркутского «Зенита» обыграли дома «Сибирь-2»
Напал с топором: житель Братска убил знакомого из ревности к своей подруге
Седьмые «Ёрдынские игры» пройдут в Иркутской области с 13 по 15 июня
Новый постамент под памятником Леониду Гайдаю установили в Иркутске
Команда ИНК одержала победу в международном интеллектуальном конкурсе «Нефтяная сова»
На три дня изменится маршрут автобуса №24 в Иркутске
Суд признал невиновным: устьилимец отсидел два года за убийство брата, которое не совершал
8 мая купите «КП» ежедневку и получите в подарок патриотическую наклейку
Пьяный мотоциклист без водительских прав попал в ДТП в поселке Видим
Жителей Иркутской области приглашают написать «Диктант Победы»
Жителя Усолья задержали за торговлю наркотиками
Вернулся домой: экс-защитник «Байкал-Энергии» Виталий Денисов перешел в новосибирский «Сибсельмаш»
В Иркутской области за сутки выписали 25 штрафов за пал сухой травы
Мэр Братска вручил сертификат на приобретение жилья молодой семье
Алексей Соболь поздравил Законодательное Собрание региона с 25-летием
Семь лесных пожаров потушили в Иркутской области