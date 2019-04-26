Рекорд 9 мая ко Дню Победы: иркутяне поднимут гирю более 27 000 раз

СЕГОДНЯ 03:35 2019-04-26T03:35:23+03:00

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Каждый иркутянин может внести свою лепту в «Рекорд Победы». Всего лишь то и надо, прийти 9 мая ко Дворцу спорта «Труд» и поднять гирю разок-другой. Здесь, между прочим, каждый подъем на счету. Дело в том, что в Иркутске в четвертый раз пройдет Всероссийская акция «Рекорд Победы», посвященная празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.

- Задача минимум — 27 028 подъемов гири в произвольной программе, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Цифра — это количество дней, которое пройдет со Дня Победы 1945 года до 9 мая 2019 года.

«Тягать» спортивный снаряд могут все желающие. Вес для каждого возраста будет подбираться индивидуальный - от 4 до 32 килограммов.

- С задачей мы точно справимся, в предыдущие разы иркутяне смогли поднять гирю более 41 000 раз, - говорит президент Федерации гиревого спорта Иркутской области Андрей Солонин.

Если хотите принять участие, необходимо заранее зарегистрироваться здесь. Однако, сделать это можно будет и 9 мая с 10.00 до 14.00. Подсчет подъемов начнется в 11.00. Кроме Иркутска, в Приангарье к акции в этом году присоединятся жители Железногорска-Илимского, Оёка и Усолья-Сибирского, Усть-Ордынского и Усть-Кута. «Рекорд Победы» также состоится в 14 субъектах РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU