Реконструкцию звуковых образов ХIХ века проведут в Иркутском краеведческом музее

СЕГОДНЯ 04:19 2019-04-26T04:19:35+03:00

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Выставка редких музыкальных инструментов «Струны, клавиши и не только» проходит в Иркутском краеведческом музее. В ее рамках регулярно проводятся концерты иркутских исполнителей. На очередной встрече гостей музея ждет сюрприз. Там задумали провести программу «Реконструкция звуковых образов ХIХ века «По Сибирскому тракту»».

- Выступление пройдет в музейной студии 30 апреля, - сообщили в Иркутском краеведческом. - Начало в 17.00.

Над программой работали звонарь Крестовоздвиженской церкви Артур Псарёв, исполнители этнических песен Александр Бухаров и Эраст Ахметгалеев, выпускница школы звонарей Людмила Булейко. Вместе они исполнят народные песни под аккомпанемент поддужных колокольчиков и бубенчиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU