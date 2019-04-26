Выставка книг иркутян-фронтовиков открылась в Иркутске

СЕГОДНЯ 05:10 2019-04-26T05:19:46+03:00

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В Культурном центре Александра Вампилова начала работу выставка «Не убитое пулей Слово…». Открылся вернисаж ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. В экспозиции — книги иркутян-фронтовиков.

Среди солдатов в ВОВ были люди множества профессий и часто совсем не военных. В их числе, конечно, присутствовали и писатели, поэты.

- Многие из них связаны с Иркутском — это Моисей Рыбаков, Александр Гайдай, Иосиф Уткин, Марк Сергеев, Лев Кукуев, Леонид Огневский, Иннокентий Черемных, Иван Молчанов-Сибирский, Алексей Зверев, Константин Седых, Георгий Богач, Иннокентий Луговской, Георгий Марков, Джек Алтаузен и другие, - говорят в Центре Вампилова. - Многие погибли в боях, но их Слово продолжает жить и сегодня.

Кроме книг, в подборке — фотографии писателей, открытки с изображением советских военных плакатов и старинные медицинские склянки, в которых во времена войны хранили лекарства.

ИСТОЧНИК KP.RU