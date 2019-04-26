58 свертков с наркотиком изъяли сотрудники Росгвардии у жителя Иркутска

СЕГОДНЯ 07:16 2019-04-26T07:16:35+03:00

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Странно ведущий себя мужчина, который метался возле одного из подъездов жилого дома в Октябрьском районе Иркутска, привлек внимание сотрудников Росгвардии. Он метался из стороны в сторону и явно что-то искал Они решили проверить у него документы. Было видно, что мужчина нервничал и, как оказалось позже, не без оснований. Полицейские решили проверить салон его автомобиля. И нашли там 58 свертков с порошком. Позже экспертиза подтвердила, что содержимое – синтетический наркотик, общая масса которого 40 граммов.

- В ходе дальней работы с подозреваемым у него дома были обнаружены и изъяты компоненты и оборудование для изготовления наркотических средств, - сообщили в управлении Росгвардии по Иркутской области.

На мужчину завели уголовное дело по статье хранение наркотиков. Ему может грозить от 3 до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU