11-летнего школьника насмерть придавило деревянными поддонами в Иркутской области

СЕГОДНЯ 09:18 2019-04-26T09:18:00+03:00

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Трагический случай произошел на хозяйственном дворе одного из магазинов Братска на улице Янгеля. Школьники пришли туда после уроков и решили полазить и попрыгать с забора на деревянные продуктовые поддоны, которых там был несколько десятков. Никто из взрослых не заметил детей.

Один из школьников неудачно прыгнул и попал в проем между тяжелыми поддонами. Ему сдавило грудную клетку и живот. Остальные не смогли его вытащить и побежали за помощью. Спустя несколько минут ребенок скончался от удушения.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, а именно причинение смерти по неосторожности – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области. – мальчику было 11 лет, он учился в четвертом классе.

Сейчас следователи проводят необходимые действия и экспертизы. Все обстоятельства трагедии выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU