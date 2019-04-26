2019-04-26T09:18:00+03:00
Происшествия

11-летнего школьника насмерть придавило деревянными поддонами в Иркутской области

Школьники прыгали на продуктовые подставки с забора
Олег ФЕДОРОВ
Поделиться:
11-летнего школьника насмерть придавило деревянными поддонами в Иркутской области.11-летнего школьника насмерть придавило деревянными поддонами в Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Трагический случай произошел на хозяйственном дворе одного из магазинов Братска на улице Янгеля. Школьники пришли туда после уроков и решили полазить и попрыгать с забора на деревянные продуктовые поддоны, которых там был несколько десятков. Никто из взрослых не заметил детей.

Один из школьников неудачно прыгнул и попал в проем между тяжелыми поддонами. Ему сдавило грудную клетку и живот. Остальные не смогли его вытащить и побежали за помощью. Спустя несколько минут ребенок скончался от удушения.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, а именно причинение смерти по неосторожности – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области. – мальчику было 11 лет, он учился в четвертом классе.

Сейчас следователи проводят необходимые действия и экспертизы. Все обстоятельства трагедии выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
День города 2019: в Иркутске начался прием заявок для участия в карнавальном шествии
Девятилетняя девочка из Бурятии выдумала историю с нападением неизвестного
На Братском экономическом форуме выступят спикеры федерального уровня
Автоклубы будут работать в Тулунском и Чунском районах Иркутской области
Серебряный призер Олимпийских игр Наталья Иванова проведет пожарный кроссфит в Иркутске
58 свертков с наркотиком изъяли сотрудники Росгвардии у жителя Иркутска
На Ангарском цементно-горном комбинате установлен новый грейферный кран
30 апреля каждому читателю «Комсомолки» карта достопримечательностей Иркутска в подарок
Пьяный водитель «Жигулей» устроил погоню в Черемховском районе
Одиннадцать лесных пожаров потушили в Иркутской области
Выставка книг иркутян-фронтовиков открылась в Иркутске
Реконструкцию звуковых образов ХIХ века проведут в Иркутском краеведческом музее
Рекорд 9 мая ко Дню Победы: иркутяне поднимут гирю более 27 000 раз
Первенство России по тяжелой атлетике: у спортсменов Иркутской области 9 медалей