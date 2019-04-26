11-летнего школьника насмерть придавило деревянными поддонами в Иркутской области
Трагический случай произошел на хозяйственном дворе одного из магазинов Братска на улице Янгеля. Школьники пришли туда после уроков и решили полазить и попрыгать с забора на деревянные продуктовые поддоны, которых там был несколько десятков. Никто из взрослых не заметил детей.
Один из школьников неудачно прыгнул и попал в проем между тяжелыми поддонами. Ему сдавило грудную клетку и живот. Остальные не смогли его вытащить и побежали за помощью. Спустя несколько минут ребенок скончался от удушения.
- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, а именно причинение смерти по неосторожности – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области. – мальчику было 11 лет, он учился в четвертом классе.
Сейчас следователи проводят необходимые действия и экспертизы. Все обстоятельства трагедии выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU