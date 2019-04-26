Девятилетняя девочка из Бурятии выдумала историю с нападением неизвестного
Придя домой в позднем часу, 9-летняя девочка из Улан-Удэ заставила поволноваться родителей. Девочка рассказала, что неизвестный мужчина пытался силой увести ее с детской площадки школы в Октябрьском районе к себе в квартиру. Но ей удалось отбиться и убежать. Родители немедленно сообщили в отделение полиции. Сыщики начали немедленно отрабатывать все версии возможного похищения ребенка, опрашивали свидетелей, изучали материалы с камер видеонаблюдения.
- После проверки всех материалов оперативники пришли к выводу, что данная информация не соответствует действительности, - сообщили в ГУ МВД России по республике Бурятия.
Оказалось, что школьница задержалась с подружками. И чтобы оправдать свой поздний приход и избежать наказания она решила выдумать историю о незнакомце.
Эта история появилась в соцсетях Бурятии вчера. Родители призывали следить за своими детьми. Потому что неизвестный пытался похитить ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU