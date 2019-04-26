2019-04-26T10:15:14+03:00
Общество

Девятилетняя девочка из Бурятии выдумала историю с нападением неизвестного

Она соврала, чтобы ее не наказали за поздний приход домой
Олег ФЕДОРОВ
Поделиться:
Девятилетняя девочка из Бурятии выдумала историю с нападением неизвестного.Девятилетняя девочка из Бурятии выдумала историю с нападением неизвестного.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Придя домой в позднем часу, 9-летняя девочка из Улан-Удэ заставила поволноваться родителей. Девочка рассказала, что неизвестный мужчина пытался силой увести ее с детской площадки школы в Октябрьском районе к себе в квартиру. Но ей удалось отбиться и убежать. Родители немедленно сообщили в отделение полиции. Сыщики начали немедленно отрабатывать все версии возможного похищения ребенка, опрашивали свидетелей, изучали материалы с камер видеонаблюдения.

- После проверки всех материалов оперативники пришли к выводу, что данная информация не соответствует действительности, - сообщили в ГУ МВД России по республике Бурятия.

Оказалось, что школьница задержалась с подружками. И чтобы оправдать свой поздний приход и избежать наказания она решила выдумать историю о незнакомце.

Эта история появилась в соцсетях Бурятии вчера. Родители призывали следить за своими детьми. Потому что неизвестный пытался похитить ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
День города 2019: в Иркутске начался прием заявок для участия в карнавальном шествии
На Братском экономическом форуме выступят спикеры федерального уровня
Автоклубы будут работать в Тулунском и Чунском районах Иркутской области
11-летнего школьника насмерть придавило деревянными поддонами в Иркутской области
Серебряный призер Олимпийских игр Наталья Иванова проведет пожарный кроссфит в Иркутске
58 свертков с наркотиком изъяли сотрудники Росгвардии у жителя Иркутска
На Ангарском цементно-горном комбинате установлен новый грейферный кран
30 апреля каждому читателю «Комсомолки» карта достопримечательностей Иркутска в подарок
Пьяный водитель «Жигулей» устроил погоню в Черемховском районе
Одиннадцать лесных пожаров потушили в Иркутской области
Выставка книг иркутян-фронтовиков открылась в Иркутске
Реконструкцию звуковых образов ХIХ века проведут в Иркутском краеведческом музее
Рекорд 9 мая ко Дню Победы: иркутяне поднимут гирю более 27 000 раз
Первенство России по тяжелой атлетике: у спортсменов Иркутской области 9 медалей