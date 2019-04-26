Девятилетняя девочка из Бурятии выдумала историю с нападением неизвестного

СЕГОДНЯ 10:15 2019-04-26T10:15:14+03:00

Она соврала, чтобы ее не наказали за поздний приход домой

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Придя домой в позднем часу, 9-летняя девочка из Улан-Удэ заставила поволноваться родителей. Девочка рассказала, что неизвестный мужчина пытался силой увести ее с детской площадки школы в Октябрьском районе к себе в квартиру. Но ей удалось отбиться и убежать. Родители немедленно сообщили в отделение полиции. Сыщики начали немедленно отрабатывать все версии возможного похищения ребенка, опрашивали свидетелей, изучали материалы с камер видеонаблюдения.

- После проверки всех материалов оперативники пришли к выводу, что данная информация не соответствует действительности, - сообщили в ГУ МВД России по республике Бурятия.

Оказалось, что школьница задержалась с подружками. И чтобы оправдать свой поздний приход и избежать наказания она решила выдумать историю о незнакомце.

Эта история появилась в соцсетях Бурятии вчера. Родители призывали следить за своими детьми. Потому что неизвестный пытался похитить ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU