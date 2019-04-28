2019-04-28T07:03:02+03:00
Происшествия

На заливе Якоби в Иркутске под лед провалились парень и девушка

Они были пьяны
Олег ФЕДОРОВ
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На заливе Якоби в Иркутске под лед провалились парень и девушка.На заливе Якоби в Иркутске под лед провалились парень и девушка.
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Несколько жителей города наблюдали за тем, как из полыньи на заливе Якоби в Иркутске девушка и парень пытаются помочь приятелю, провалившемуся по лед. К счастью, происходило это все рядом с берегом.

- Парочка молодых людей гуляла по рыхлому весеннему льду. Они отошли на 15 метров от берега, после чего по пояс в ледяной воде оказался молодой человек. Девушка пыталась ему помочь но и сама провалилась. На помощь прибежал их приятель. Неизвестно, чем бы все это завершилось в итоге, поэтому свидетели поспешили вызвать полицию и МЧС.

- Свидетели вызвали сотрудников ДПС, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области. - Потерпевшие были пьяны.

Прибывший на место происшествия наряд инспекторов патрульной службы доставил их в полицейский участок, где с нарушителями была проведена профилактическая беседа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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