2019-04-28T11:19:17+03:00
Происшествия

В Иркутской области поезд сбил человека

Ведется следственная проверка
Олег ФЕДОРОВ
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В Иркутской области поезд сбил человека.В Иркутской области поезд сбил человека.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Трагедия произошла на железной дороге в микрорайоне «Речники» Усть-Кута. Поезд сбил 34-летнего жителя города недалеко от местного оптового магазина строительных материалов.

- В настоящий момент проходит следственная проверка по факту произошедшего, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте.

В данное время личность погибшего мужчины установлена, ведутся необходимые следственные мероприятия.

Напомним, менее месяца назад в Усть-Куте в том же районе поезд сбил другого мужчину. Его труп нашли на железно-дорожных путях, напротив одного из жилых домов .Предполагается, что мужчина на момент трагедии, был в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас по этому факту продолжаются проверки. Но эту, как и другие трагедии на железнодорожных путях в городской черте объединяет одно - люди переходили дорогу не как положено, по виадуку, а напрямик, часто под хмельком, почему и попадали под колеса движущегося поезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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