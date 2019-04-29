2019-04-29T09:20:10+03:00
Общество

Депутаты ЗакСобрания Иркутской области приняли участие в субботнике

Парламентарии собрали две грузовые машины мусора
Яна ЛИСИНА
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Депутаты ЗакСобрания Иркутской области приняли участие в субботнике.Депутаты ЗакСобрания Иркутской области приняли участие в субботнике.
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Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области, сотрудники аппарата и помощники депутатов присоединились к субботнику. Они приводили в порядок берег реки Ангары вдоль улицы Цесовская Набережная. На уборку вышли около 100 человек, удалось собрать две грузовых машины мусора.

- Это хорошая, добрая традиция – приводить город в порядок накануне майских праздников, - отметил спикер областного парламента Сергей Сокол. - В Иркутской области успешно реализуется программа «Формирование комфортной городской среды», и я думаю, что сегодняшнее мероприятие это в каком-то смысле продолжение этих усилий по улучшению облика наших городов и поселков.

Кроме того, в этом году парламент впервые организовал раздельный сбор мусора: в разные пакеты собрали пластик, стекло и бумагу. Отходы отправят на вторичную переработку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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